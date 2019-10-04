عربي

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سعودية أن النيابة العامة طلبت من المحكمة تطبيق حد الحرابة، وتعني ضمنيا الإعدام، ضد خلية متهمة بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة تتكون من 45 شخصا.

وأفيد في هذا السياق بأن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت أمس الخميس أولى جلساتها "لمحاكمة خلية إرهابية مكونة من 45 إرهابيا تورطت في تفجير المساجد واغتيال رجال الأمن، وفق صحيفة (عكاظ) السعودية.

ووجهت لأعضاء التنظيم تهما عدة، وشملت اتهامات المدعى عليه الأول استباحته الدماء المعصومة باعتقاده بوجوب قتل رجال أمنها وطائفة من مواطنيها، والخروج المسلح على جماعة المسلمين والتحريض وتنفيذ خطة التنظيم الإرهابي في القيام بعمليات تفجير وقتل متصاعدة تستهدف المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة وتمكين أفراد التنظيم الإرهابي من الدخول والتحرك والانتشار فيها".

ووجهت النيابة العامة في هذه القضية إلى متهم أول لائحة طويلة من الاتهامات منها قيامه "بقيادة عناصرتنظيم الدولة داخل المملكة وتنسيقه بين عناصره وتكليفه لهم بمهمات لخدمة أهداف التنظيم وتوفير الأوكار والدعم المالي والأسلحة والمتفجرات وإعداد تقارير عن سير أعمال خليته وإرسالها لقيادات التنظيم في الخارج، وتلقيه تعليمات قيادات التنظيم".

ويحاكم هذا الرجل أيضا بتهمة المشاركة "في اغتيال رجلي أمن في شرق الرياض وفي تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها ونجم عنه استشهاد 15 من رجال الأمن ومقيمين، واشتراكه مع المتهم العاشر في تفجير عبوة ناسفة تستهدف دورية بالقرب من مركز شرطة ضرية وتوثيق ذلك تمهيدا لنشره إعلاميا".

الأمر ذاته سرى على بقية أعضاء الخلية الإرهابية، حيث وجهت إلى كل منهم لائحة مفصلة مطولة بالجرائم المرتكبة والعمليات الإرهابية التي أدوا أدوارا فيها.

أخبار ذات صلة

السودان: مقتل عسكري وجرح ضابطين وتدمير مصانع بهجوم مسلح

السودان: مقتل عسكري وجرح ضابطين وتدمير مصانع بهجوم مسلح

مسؤول في &#34;حزب الله&#34;: سليماني له فضل كبير على العراقيين

مسؤول في "حزب الله": سليماني له فضل كبير على العراقيين

دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات

دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات

شاهد: جيش الاحتلال يزعم احباط تهريب 40 مسدس من لبنان للحدود الشمالية

شاهد: جيش الاحتلال يزعم احباط تهريب 40 مسدس من لبنان للحدود الشمالية

روسيا: مبارك لم يهرب ووفر الاستقرار بالمنطقة لـ 20 سنة

روسيا: مبارك لم يهرب ووفر الاستقرار بالمنطقة لـ 20 سنة

نقابة المعلمين الأردنيين تقرر تعليق الإضراب الأحد المقبل

نقابة المعلمين الأردنيين تقرر تعليق الإضراب الأحد المقبل

العراق: حجب الانترنت ووسائل التواصل ينذر بقمع عنيف للاحتجاجات السلمية

العراق: حجب الانترنت ووسائل التواصل ينذر بقمع عنيف للاحتجاجات السلمية

دبي وأبو ظبي أذكى المدن العربية

دبي وأبو ظبي أذكى المدن العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

قلقيلية: الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث

قلقيلية: الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب بلدة كفر ثلث

(مقاومة الجدار) تستنكر قرار حرمان فنان لبناني من جائزة لدعمه مقاطعة إسرائيل

(مقاومة الجدار) تستنكر قرار حرمان فنان لبناني من جائزة لدعمه مقاطعة إسرائيل

الهباش يطلع وزيرين من المالديف على صورة الأوضاع في فلسطين

الهباش يطلع وزيرين من المالديف على صورة الأوضاع في فلسطين

الخليل: قوات الاحتلال تداهم بيت كاحل وتفتش منازل

الخليل: قوات الاحتلال تداهم بيت كاحل وتفتش منازل

إدارة معبر بيت حانون &#34;ايرز&#34; تصدر تنويه بخصوص عمل (الجمعة)

إدارة معبر بيت حانون "ايرز" تصدر تنويه بخصوص عمل (الجمعة)

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

المكتب الحركي المركزي لفتح بجامعة الاقصى يستنكر اغلاق مبنى الإدارة

المكتب الحركي المركزي لفتح بجامعة الاقصى يستنكر اغلاق مبنى الإدارة

الوزير أبو سيف يفتتح اجتماع الفريق الوطني للسياسات الثقافية

الوزير أبو سيف يفتتح اجتماع الفريق الوطني للسياسات الثقافية

منوعات

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

هذا ماذا فعلته سهير رمزي وشهيرة بشعرهما بعد نزع الحجاب

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

متابع يحرج حلا شيحة.. ماذا فعل؟

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

شاهد: عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

تطور جديد في علاقة إبن أنغام وزوجها

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن&#34;

شاهد: ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: شو رأيكن"

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

أول ظهور لابنتي هاني سلامة شاهدوا كيف أصبحتا

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

وفاة نجم مسلسل&#34;وادي الذئاب&#34;

وفاة نجم مسلسل"وادي الذئاب"

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

آيتن عامر تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها.. ماذا حدث؟

أمل عرفة تتعرض للتنمر.. وتقرر الإعتزال

أمل عرفة تتعرض للتنمر.. وتقرر الإعتزال

عربي

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)

السعودية: النيابة العامة تطالب بحكم الإعدام بحق (خلية الـ 45 إرهابيا)

السودان: مقتل عسكري وجرح ضابطين وتدمير مصانع بهجوم مسلح

السودان: مقتل عسكري وجرح ضابطين وتدمير مصانع بهجوم مسلح

مسؤول في &#34;حزب الله&#34;: سليماني له فضل كبير على العراقيين

مسؤول في "حزب الله": سليماني له فضل كبير على العراقيين

دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات

دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات