الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران حسنت تعاونها معنا





رام الله - دنيا الوطنقال كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير وكالة الطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطا للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن قال دبلوماسيون إنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد.ويقول دبلوماسيون إن إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية، وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "مخزن أسلحة ذرية سري" في طهران. وقالت إيران إنها منشأة لتنظيف البُسط، وذلك بحسب وكالة "رويترز".لكن فيروتا قال، اليوم الجمعة، إنه يجري إحراز تقدم.وأضاف للصحفيين: "هناك حوار مستمر وهذا الحوار يجرى في الوقت الراهن".وأشار إلى أن هذا الحوار الجديد يتعلق بدعوة وجهها لإيران، في سبتمبر/ أيلول، باتخاذ خطوات، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.