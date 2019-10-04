السودان: مقتل عسكري وجرح ضابطين وتدمير مصانع بهجوم مسلح





السودان - دنيا الوطنكشف المجلس السيادي الانتقالي في السودان عن تعرض شركات تعدين سودانية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في بعض المناطق بولاية جنوب كردفان.وأسفر ذلك عن مقتل عسكري وإصابات متفاوتة بين ضباط عسكريين وبعض العاملين في تلك الشركات.وقال مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري اليوم الجمعة، طاهر أبو هاجة، خلال بيان صحفي نقلته (سبوتنك) حول أحداث جرت بمنطقة "تلودي"، بوقت متأخر من أمس الخميس: "تعرضت شركات الجنيد والسنط وابرسي السودانية التي تعمل بمجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، مما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط العسكريين، أحدهما أصيب بطلق ناري، إلى جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلته"​​​.وأضاف أبو هاجة: "الأحداث بدأت خلال مسيرة احتجاجية نحو مقر اللواء مشاة 56، مطالبين بوقف عمل تلك الشركات وإغلاقها بحجة أنها تستخدم مواد ضارة بصحة الإنسان".وتابع: "ثم توجهت تلك الحشود إلى مقار الشركات وتم حرقها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى حرق مصنعين تابعين لشركة الجنيد، وأيضا تم حرق مصنع بأكمله يتبع لشركة السنط بمنطقة تقولا التي تبعد 15 كيلومترا من منطقة تلودي".وأوضح أبو هاجة، أن" المجلس السيادي الانتقالي وجه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء".ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق).