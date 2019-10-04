مسؤول في "حزب الله": سليماني له فضل كبير على العراقيين

قاسم سليماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني، خضر نور الدين، إنه كان لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني دور أساسي في هزيمة الإرهابيين وفضل كبير على العراقيين.



وأضاف نور الدين أمس الخميس في حوار له مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: "أعتقد أن للجنرال سليماني فضلا كبيرا على العراقيين وغير العراقيين، لأنه فعلا وبكل صدق وإخلاص عمل مدافعا عن الشعب العراقي، مسيحيين ومسلمين، ودافع عن الأماكن المقدسة مقابل الإرهابيين والتكفيريين".



وتابع: "الجنرال سليماني بشكل عام معروف لدى كل العاملين بأنه إنسان يعشق المقاومة ويعمل بصدق مع هذا المحور بقناعته، على أساس أن المقاومة برأيه هي السبيل الوحيد لراحة كل المنطقة وكل أهلها، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وعرب وغير عرب".



وأشار إلى أن سليماني كان له دور أساس في جعل المشروع الإسرائيلي مشروعا فاشلا، "لأنه تعاطى مع الموضوع الذي له علاقة بالمقاومة بطريقة وكأنه جزء من هذه المقاومة".



وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله: "بشكل عام لو لم تكن إيران داخلة في الحرب وبقوة لأمكن القول أن العدو كان قد وصل إلى مشارف الحدود الإيرانية وأخذ المنطقة بالكامل وعمل على تغييرات ديموغرافية في المنطقة، بدءا من لبنان".



وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إحباط محاولة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في مدينة كرمان قبل نحو ثلاثة أسابيع.