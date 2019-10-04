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دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات

دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حثت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، مواطنيها على عدم السفر إلى العراق، وذلك على خلفية تصاعد المظاهرات والحركة الاحتجاجية التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

هذا ودعت الكويت، وفق (روسيا اليوم) مواطنيها في وقت سابق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن إلى العراق نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية.

وحثت وزارة الخارجية الكويتية "المواطنين المتواجدين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".

بدورها دعت مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن، "نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق"، وطلبت من البحرينيين المتواجدين في العراق إلى "ضرورة المغادرة فورا".

وكانت وزارة السفارة الأمريكية في بغداد، قد أعلنت، أمس الخميس، أنها اضطرت إلى تغيير نظام عملها بسبب المظاهرات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي في العاصمة وغيرها من مدن العراق، وأكدت السفارة الأمريكية في بيان، تعليق الخدمات القنصلية الروتينية ما لم يتم رفع حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ في بغداد فجر امس الخميس.

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دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات

دول خليجية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى العراق بسبب الاضطرابات