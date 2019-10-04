شؤون فلسطينية

فروانة: الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيا حاولوا اجتياز الحدود مع غزة هذا العام

فروانة: الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيا حاولوا اجتياز الحدود مع غزة هذا العام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص والخبير في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 69 فلسطينيا منذ مطلع العام من قطاع غزة خلال اجتيازهم الحدود تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأضاف فروانة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المؤشرات الإحصائية تفيد بارتفاع أعداد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من غزة جراء التسلل، منذ مطلع العام الجاري، حيث وصل عددهم إلى 69 شخصا، جميعهم من القاصرين والشباب”.

وتابع "كانت آخر حالات الاعتقال لشابين فلسطينيين ليلة أمس بالقرب من السياج الفاصل شمال قطاع غزة بعد اجتيازهم للحدود، وفقا لما جاء في بيان لجيش الاحتلال".

وأوضح فروانة  أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 فلسطينيا من قطاع غزة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وأن ثلاثة منهم كانوا قد اعتقلوا على معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة أثناء إجراء مقابلات أمنية للسماح لهم بالتنقل عبر المعبر بهدف التجارة. أما الأشخاص (الثمانية) الآخرين فقد اعتقلوا بعد اجتيازهم السياج الفاصل للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. فيما لم يسجل خلال الشهر الماضي اعتقال أي من العاملين في مهنة الصيد.

وأضاف فروانة أنه خلال متابعته لحالات الاعتقال في قطاع غزة، استوقفه تزايد محاولات التسلل، والتي أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة، وفقا لتعبيره.

وأكد أنه لا يمر شهرا إلا ويسجل فيها اعتقالات جراء التسلل، بالإضافة إلى كثير من المحاولات التي يتم إحباطها ومنعها من قبل الأجهزة الأمنية في غزة، مؤكدا أن جميع من نجحوا في اجتياز الحدود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 كانت نهايتهم الاعتقال من قبل قوات الاحتلال.

وطالب فروانة كافة الجهات الفلسطينية، والهيئة الوطنية لمسيرات العودة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التحرك والعمل على ضبط عمليات التسلل ووقف العشوائية منها، والتي يكاد أن يجزم بأن جميعها لم تتم بتوجيهات من الفصائل الفلسطينية.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الفلسطينية وجميع الفصائل الوطنية والاسلامية، وحتى المؤسسات المعنية بالأسرى، ووسائل الإعلام المختلفة، والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الى التوقف أمام هذه الظاهرة ودراسة دوافعها ومواجهة تداعياتها.

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