الإعلام الحكومي: لم تصدر أحكام في قضية الطفل المغدور محمود شقفة





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه بعد التواصل مع مجلس القضاء الأعلى، فإننا نؤكد أن قضية قتل الطفل المغدور (محمود شقفة) ما زالت منظورة أمام محكمة بداية خانيونس ولم يصدر فيها أي أحكام، خلافا لم تم تداوله عبر إحدى الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.وحمّل معروف المسؤولية القانونية في تصريح "للرأي" الحكومية، عن نشر هذا الخبر الكاذب وتداوله لصفحة غزة الآن والقائم عليها مصطفى عياش المتواجد خارج قطاع غزة.وأشار إلى أنه تم التحذير سابقا من النقل عن هذه الصفحة لـ"اشتهارها بنشر معلومات غير صحيحة وتعمدها بث إشاعات كاذبة".يُذكر أن الشرطة في قطاع غزة، عثرت في شهرإبريل/ نيسان على جثة الطفل محمود شقفة (عام ونصف) مدفونة في أرض خالية برفح، وذلك بعد أن فقد آثاره لأيام.وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجاني (م. ش) 28 عامًا، وهو أحد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم في إطار عملية التحقيق في القضية، وقد اعترف بقتل الطفل ثم إخفائه على خلفية افتراضٍ وهمي لدى الجاني، ثبت عدم صحته خلال التحقيق.