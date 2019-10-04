الهباش يطلع وزيرين من المالديف على صورة الأوضاع في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنوضع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، وزير الخارجية في جمهورية المالديف عبد الله شاهد، ووزير الشؤون الإسلامية فيها أحمد زاهر، في صورة الأوضاع في فلسطين وما تتعرض له مدينة القدس من استهداف إسرائيلي يرمي إلى تهويدها وتغيير طابعها العربي والإسلامي، داعيا الى تعميم ثقافة شد الرحال الى القدس من المسلمين في دول العالم كافة لمواجهة المؤامرة الاسرائيلية الرامية الى افراغ القدس من أهلها وعزلها عن عمقها الإسلامي.جاء ذلك في لقائين منفصلين عقدهما الهباش مع الوزرين المالديفيين، كل على حدا، وذلك في إطارة لقاءاته بالمسؤولين السياسيين والقيادات الدينية ضمن زيارة يقوم بها للجمهورية مبعوثًا من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.وشدد الهباش خلال لقائه مع وزير الخارجية، حسب بيان أصدره ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الجمعة، على رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي قبل إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس بجميع مقدساتها الاسلامية والمسيحية.من جانبه اكد وزير خارجية المالديف أن بلاده لن تقيم أية علاقات مع إسرائيل بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، معلنًا عن نيته زيارة فلسطين خلال الأسابيع القليلة القادمة لمواصلة التشاور مع القيادة الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.وفي سياق متصل أعرب وزير الشؤون الاسلامية خلال استقباله الهباش عن ثقته بوجوب تعزيز التعاون مع دولة فلسطين في مجال الدعوة والشؤون الاسلامية لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد امن واستقرار الدول الاسلامية، مبديًا رغبة جمهورية المالديف في استضافة عدد من الدعاة والخطباء والقراء الفلسطينيين لزيادة الوعي الديني لدى ابناء الشعب المالديفي.من ناحية أخرى أعلن قاضي قضاة فلسطين انه اتفق مع وزير الشؤون الاسلامية بجمهورية المالديف على إقامة أسبوع عن القدس في المالديف لزيادة وعي المسلمين بقضية القدس ومكانتها الدينية والتاريخية لدى المسلمين كافة.يذكر أن قاضي القضاة يقوم بزيارة رسمية لجمهورية المالديف مبعوثا من الرئيس محمود عباس وحاملا رسالة خاصة من الرئيس عباس لنظيره المالديفي الرئيس ابراهيم محمد صليح حول تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وقدم له دعوة رسمية لزيارة دولة فلسطين، حيث أكد الرئيس المالديفي أنه سيزور فلسطين في العام المقبل، كما زار الهباش مقر البرلمان المالديفي والتقى برئيسه محمد نشيد، والتقى أيضا مع قاضي قضاة المالديف أحمد عبد الله دادي وبحث معه التعاون المشترك في المجال القضائي .