الخليل: قوات الاحتلال تداهم بيت كاحل وتفتش منازل









رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات كبيره من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وفتشت عددا من منازل فيها.وذكرت مصادر محلية بالبلدة وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن عمليات المداهمة والتفتيش شملت عدة منازل عرف من أصحابها: محمد علي العصافرة، ويوسف عزات العصافرة، وصبري محمد عقيل والمعتقل في سجون الاحتلال محمد محمود عقيل .