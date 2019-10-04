إدارة معبر بيت حانون "ايرز" تصدر تنويه بخصوص عمل (الجمعة)

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رام الله - دنيا الوطن

نفت إدارة معبر بيت حانون "ايرز"، صباح اليوم الجمعة، ولا صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الاخبارية وتفيد بأن المعبر مغلق.



وقالت إدارة معبر بيت حانون "ايرز": نعلم كافة المواطنين أن المعبر مفتوح في كلا الاتجاهين بشكل طبيعي لمغادرة المرضى والشخصيات الاعتبارية والأجنبية باستثناء مغادرة التجار وهذا بشكل اعتيادي يوم الجمعة.