إدارة معبر بيت حانون "ايرز" تصدر تنويه بخصوص عمل (الجمعة)
رام الله - دنيا الوطن
نفت إدارة معبر بيت حانون "ايرز"، صباح اليوم الجمعة، ولا صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الاخبارية وتفيد بأن المعبر مغلق.
وقالت إدارة معبر بيت حانون "ايرز": نعلم كافة المواطنين أن المعبر مفتوح في كلا الاتجاهين بشكل طبيعي لمغادرة المرضى والشخصيات الاعتبارية والأجنبية باستثناء مغادرة التجار وهذا بشكل اعتيادي يوم الجمعة.
نفت إدارة معبر بيت حانون "ايرز"، صباح اليوم الجمعة، ولا صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الاخبارية وتفيد بأن المعبر مغلق.
وقالت إدارة معبر بيت حانون "ايرز": نعلم كافة المواطنين أن المعبر مفتوح في كلا الاتجاهين بشكل طبيعي لمغادرة المرضى والشخصيات الاعتبارية والأجنبية باستثناء مغادرة التجار وهذا بشكل اعتيادي يوم الجمعة.
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