رسمياً.. المنتخب السعودي سيواجه فلسطين بتصفيات كأس العالم في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

استجابة لطلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر الجاري على استاد الشهيد فيصل الحسيني في فلسطين.



وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حسب وكالة الأنباء السعودية، "أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على أن لا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الاخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين".