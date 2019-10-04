نزال يعقب على تعميم للأوقاف بخصوص خطبة الجمعة:"سلطة المقاطعة تدخل الدين بالسياسة"





وضرب نزال مثال على كلامه في تغريدة له عبر موقع التوصل الإجتماعي (تويتر) رصدتها "دنيا الوطن"، قائلاً " مثال ذلك.. تجريم استخدام معارضيها للدين في خدمة السياسة…تعميم سلطة (المقاطعة) أدناه، يلزم خطباء الجمعة، تأييد دعوة محمود عباس للانتخابات والالتفاف حولها… أليس هذا هو عين إدخال الدين في السياسة!".









وأرفق عضو المكتب السياسي في حركة حماس التغريدة بصورة، لتعميم أدعى أنه صادر عن وزارة الأوقات والشؤون الدينية، حول موضوع خطبة اليوم الجمعة.





وكتب في التعميم: يتحدث الخطيب في الخطبة الثانية عن خطورة إستمرار الإنقسام على مستقبل القضية، ووجوب الإحتكام إلى الشعب من خلال الإنتخابات للخروج من هذه الأزمة، وكذلك تأييد دعوة الرئيس محمود عباس للإنتخابات وضرورة الإلتفاف حولها .... ".













خاص دنيا الوطناتهم عضو المكتب السياسي في حركة حماس ونائب رئيس الحركة في الخارج محمد نزال أن السلطات الرسمية في المناطق العربية، تمارس سياسة إزدواجية المعايير في التعامل مع معارضيها.