شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف يفتتح اجتماع الفريق الوطني للسياسات الثقافية

الوزير أبو سيف يفتتح اجتماع الفريق الوطني للسياسات الثقافية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، في مقر الوزارة في مدينة البيرة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمشاريع إعادة تشكيل السياسات الثقافية ورسم خرائط قطاع الثقافة، والقيام بمسح إحصائي للثقافة من أجل التنمية في فلسطين، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والثقافية والأهلية، وبالشراكة مع مكتب اليونسكو في رام الله.

وقال الوزير أبو سيف، خلال الافتتاح: إن هذا اللقاء الهام يأتي في إطار التخطيط للقطاع الثقافي، ومأسسة العمل فيه كي تأخذ الثقافة دورها في المجتمع الفلسطيني، وحماية موروثنا وقيادة المشهد الثقافي بناء على دراسة الاحتياجات والأولويات والإمكانيات.

وأضاف أبو سيف أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامات الحكومة الفلسطينية ودولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها عام 2011 في مجال الثقافة وبالتحديد اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافية والمتعارف عليها باتفاقية (2005).

وأشار إلى العمل على وضع وتطوير خطط استراتيجية قطاعية للثقافة بما في ذلك صياغة سياسات ثقافية لتخلق بيئة داعمة لتعزيز الإنتاج الثقافي في شتى الحقول الثقافية، كون وزارة الثقافة عُينت كنقطة الاتصال الوطنية والجهة ذات الاختصاص لقيادة الجهود المبذولة لتنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

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