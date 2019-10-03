شؤون فلسطينية

الرجوب: "بتمنى من وزرائنا بدل التصريحات الفاضية زيهم ييجوا يشجعوا المنتخب"

الرجوب: "بتمنى من وزرائنا بدل التصريحات الفاضية زيهم ييجوا يشجعوا المنتخب"
جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح، جبريل الرجوب، على التصريحات الأخيرة لعدد من وزراء الحكومة الفلسطينية، مطالباً إياهم بتشيجع المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السعودي.

وقال الرجوب، على هامش مؤتمر صحفي برام الله، الخميس، باللهجة العامية: "لما روحنا على الجزائر إلّي شفناه ولا بنشوفوا عند حدا لما سجل المنتخب الفلسطيني هدف كان 14 وزير على المنصة".

وأضاف الرجوب:"أنا بتمنى من وزرائنا بدل ما يضلوا يعملو تصريحات فاضية زيهم ييجوا على الملعب ويشجعوا المنتخب".


 

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