نقابة الصحفيين: بيان مشير المصري بشأن "دنيا الوطن" مُدان وتهديد صريح لحرية النشر

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء الخميس، البيان الصادر عن القيادي في حركة حماس مشير المصري، بحق صحيفة "دنيا الوطن".





وعبرت النقابة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن إدانتها الشديدة لمحاولات التشكيك بوسائل الإعلام الفلسطينية المحلية التي أثبتت على مدار السنوات الماضية مهنيتها ونضالها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال.

وحملت النقابة، حركة حماس ومشير المصري مسؤولية المساس بمؤسساتنا الإعلامية الفلسطينية، مؤكدةً اعتزازها وفخرها بكافة الإعلاميين بلا استثناء وبدون تمييز.





وعبرت النقابة، عن تقديرها للرسالة الإعلامية الوطنية التي تنتهجها صحيفة "دنيا الوطن" في تغطية الأحداث المحلية والعربية والدولية، مشددةً على أهمية احترام حرية النشر والتعبير في قطاع غزة.





وتابعت النقابة: "البيان الذي أصدره مشير المصري بحق "دنيا الوطن" لا داعي له كون الصحيفة التزمت المهنية والمصداقية في نقلها لتصريحه السابق".

رام الله - دنيا الوطنوقالت النقابة: "إن الاتهامات ومحاولات التشكيك التي عبر عنها مشير المصري في بيانه مدانة ومستهجنة وتعتبر تهديداً صريحاً لحرية النشر وتحريضاً مباشراً على وسائل الإعلام الفلسطينية".