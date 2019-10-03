روسيا: مبارك لم يهرب ووفر الاستقرار بالمنطقة لـ 20 سنة

أكد لافروف، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن "مبارك وفر الاستقرار والنظام في المنطقة لما يقارب الـ 20 سنة، ووصفه الأمريكيون بالحليف الاستراتيجي".





وأضاف لافرورف: "خلال الربيع العربي تخلى مبارك عن صلاحياته ببساطة ولم يهرب، وغادر بهدوء إلى شرم الشيخ، لقد كان خروجاً جيداً من منصب القائد السياسي".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن موسكو طلبت من الولايات المتحدة التأثير على السلطات في القاهرة لوقف السخرية من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.وتابع: "تم إحضار مبارك في قفص إلى قاعة المحكمة، وبدؤوا في مضايقته وإذلاله، وقد لجأنا إلى الأمريكيين، ليؤثروا بطريقة أو بأخرى على السلطات التي أتت إلى القاهرة، ليقولوا بطريقة ما أنه يجب أن تتوقف السخرية من هذا الرجل"، مشيراً إلى أن "البيت الأبيض لم يتخذ أي إجراء".