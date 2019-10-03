اللواء كميل: سنتعامل مع مهربي زيت الزيتون كالتعامل مع تجار المخدرات

أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، على ضرورة عدم التهاون مع مهربي زيت الزيتون أو من يمارسون الغش بالزيت، مشدداً على أنه سيتم التعامل معهم كالتعامل مع تجار المخدرات.







وحذر كميل، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، من عمليات تهريب زيت الزيتون من إسرائيل أو ممارسة الغش بالزيت، أو خلط الزيت الفلسطيني بالزيوت المهربة.

رام الله - دنيا الوطنوأصدر كميل تعليماته لمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة سلفيت، بملاحقة كل من يقوم بعملية تهريب أو غش زيت الزيتون، مشدداً على ضرورة تعاون كافة المستويات بالمحافظة للتبليغ عن المهربين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.وأكد كميل، على ضرورة حماية المنتج الوطني، ودعم المزارعين وتعزيز صمودهم فوق أرضهم من خلال فتح خطوط تسويق جديدة في الأسواق الأوروبية.