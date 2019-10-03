ائتلاف زراعي يُصدر بياناً حول تصريحات وزير الزراعة بشأن استيراد الزيتون

أكد ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، أن الأخبار التي تم تناقلها حول قرار وزير الزراعة باستيراد الزيتون، قد تم توظيفها من خلال بعض وسائل الإعلام المحلية بطريقة غير مهنية، وبدون خلفية، حول عملية الاستيراد غير الجديدة أصلاً.







وأوضح الائتلاف، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أنه يتم سنوياً استيراد أصناف محددة من ثمار الزيتون المصنفة لأغراض التخليل (الكبيس) فقط كصنف "المنزلينو"، المعتمد كلياً على الري، والذي يتم توريده للمصانع وليس للسوق المحلي.







وأضاف البيان: "بطبيعة الحال فإن هذه الأصناف مزروعة بكميات ضئيلة جداً في فلسطين بسبب ندرة المياه ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغطية احتياجات السوق المحلي والحديث هنا لا يدور عن الزيتون البلدي كما تم تداول الخبر".

وشدد الائتلاف على أن قرار الاستيراد ليس بجديد، وإنما يحدث بشكل سنوي، وأن الفرق هو إعلان وزير الزراعة ذلك علانية خلافاً لما كان يحدث في السابق.





وتابع: "نؤكد أننا في ائتلاف المؤسسات الزراعية على تواصل مستمر مع وزير الزراعة، على طريق تعزيز القطاع الزراعي والنهوض به بعد سنوات من الإهمال المتراكم لهذا القطاع".





ودعا البيان، وسائل الإعلام المحلية وبعض الإعلاميين الفلسطينيين، إلى الكف عن تناول الأخبار بشكلها المنقوص دون التأكد من خلفيات الأحداث ودقة المعلومات واستمرار فحص المعلومة، وإجراء التحقيقات التي من شأنها تحليل الحدث بهدف التغيير الفعلي، الذي يعتبر جوهر الرسالة الإعلامية.





وطالب بعدم الانجرار لحالات الاصطفاف التي من شأنها تشويه أي محاولة جدية للتغيير، من خلال الاصطياد في المياه العكرة ودون الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل من السياسات الكارثية التي لا يسهل تغييرها بجرة قلم، إلا أن جهوداً مضنية تبذل من أجل ذلك.

رام الله - دنيا الوطنوأكد البيان، على أهمية إيجاد البديل المحلي والبلدي للصنف الخاص بالتخليل، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً استيراد هذا الصنف من دولة الاحتلال ويدعو إلى استيراده من دول عربية أو غير عربية للحفاظ على القدرات التشغيلية لمصانع وشركات التخليل الفلسطينية، حتى يشكل البديل المحلي بديلاً كافياً.