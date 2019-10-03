شاهد: دفن جثمان شهيد الغربة "صالح حمد" بفلاكوفو بسراييف

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفارة فلسطين في البوسنة والهرسك، عن نقل ودفن جثمان المواطن الفلسطيني صالح كمال حمد بعد رحلة معقدة وطويلة من البحث للعثور على جثمانه.





وأوضحت السفارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم استكمال جميع الاجراءات اللوجستية والأمنية والقضائية والصحية والمخبرية

وذلك بحضور والده وشقيقه.





وأشارت السفارة، إلى أن صالح حمد وارى الثرى في المقبرة الإسلامية في فلاكوفو بسراييف، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي.











