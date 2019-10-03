العاهل الأردني: لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالعنف أو ببناء الجدار، وإنما يأتي وفق حل الدولتين.



وقال الملك عبد الله في كلمة له خلال مؤتمر (فالداي للأمن) في مدينة سوتشي الروسية: "إن إنجاز حل الدولتين، سيسهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".



وفي السياق ذاته، أكد الملك عبد الله الثاني، أن جميع الدول تتحمل مسؤولياتها للحفاظ على ميراث مدينة القدس.