نتنياهو: صوت لي مليون شخص ولغانتس الكثيرون والحل حكومة وحدة واسعة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "يجب احترام إرادة الشعب، ويجب احترام القرارات الديمقراطية بين الأحزاب وداخل الاحزاب"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).



وأضاف نتنياهو في خطابه بعد افتتاح الكنيست اليوم الخميس: "لقد صوت أكثر من مليون شخص لي كريئيس للوزراء، ولم يكن ذلك كافياً لتشكيل حكومة يمينية، كما صوت الكثيرون لصالح بيني غانتس، ولكن لم يكن ذلك كافيا لتشكيل حكومة يسارية".



وتابع نتيناهو بقوله: "إن الحل الوحيد هو ما اقترحه الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفيلين، بتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".