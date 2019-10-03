شاهد: شبان يكتشفون كاميرا على شكل حجر وضعها الاحتلال برام الله





يشار إلى أن قوة خاصة إسرائيلية، اختطفت في وقت سابق من اليوم الخميس، ثلاثة أشقاء فلسطينيين، في مدينة كوبر برام الله.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يظهر اكتشاف شبان فلسطينيين، كاميرا على شكل حجر، وضعه جيش الاحتلال في مركز كوبر برام الله، لمراقبة الشبان وتحركاتهم.