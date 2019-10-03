قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة أشقاء من كوبر برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوة اسرائيلية خاصة، بعد ظهر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله.



وقالت مصادر محلية: "إن قوة اسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة واختطفت الأشقاء الثلاثة قسم ونسيم وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عباد وجدي البرغوثي فجر اليوم الخميس، خلال اقتحامها البلدة.