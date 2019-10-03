نقابة المعلمين الأردنيين تقرر تعليق الإضراب الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد نور الدين نديم، الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، أن النقابة قررت تعليق إضراب المعلمين، ابتداءً من الأحد المقبل، بحسب ما صرحه لـ"روسيا اليوم".



وأشار نديم، إلى أن قرار تعليق إضراب المعلمين، جاء استجابة لقرار المحكمة الادارية الأردنية، قبل عدة أيام.



وكانت المحكمة الإدارية الأردنية، قد أصدرت قراراً قبل عدة أيام، بوقف إضراب المعلمين الاردنيين.