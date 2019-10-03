إتلاف نحو أربعة آلاف مركبة والقبض على عدد من المطلوبين الشهر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة الفلسطينية، وبإسناد من الأجهزة الأمنيه، 3846 مركبة غير قانونيه جلها في محافظة الخليل، وقبضت على3140 مطلوبا للعدالة خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، ضمن إجراءات مكثفة اتبعتها لمكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية وتنفيذ المذكرات الوارده من القضاء والنيابة العامة.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن هذه الإجراءات، جاءت ضمن خطة اعدتها غرفة العمليات المركزية وتم توزيعها عل كافة المحافظات في اطار تطبيق النظام والقانون".



وأضاف ارزيقات: "إن المركبات غير القانونية، ظاهرة استشرت في المجتمع الفلسطيني، ولا بد من ملاحقتها لما تشكله من خطورة حقيقية على حياة المواطنين لاشتراكها في عدد كبير من حوادث السير والجرائم على مدار العام".



وبين ارزيقات، بأن الشرطة تمكنت من القبض على 3140 مطلوباً للقضاء خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، معظمهم في محافظة الخليل.



وناشد كافة المواطنين بضرورة الكف عن قيادة هذه المركبات وضرورة منع ابنائهم من شرائها او اقتنائها و قيادتها .