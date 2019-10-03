بيان للرأي العام حول تصريحات القيادي مشير المصري





وتُشدد "دنيا الوطن" على أنها التزمت بكافة معايير المهنية والموضوعية والدقة في تناول تصريح السيد المصري، وذلك وفق معايير المؤسسة بالتعامل مع جميع القيادات الفلسطينية.





وتستنكر "دنيا الوطن" البيان الصادر من القيادي بحركة حماس ضدها، والذي استخدم فيه مفردات ولهجة قمعية عفا عليها الزمن.





وترى "دنيا الوطن" أن اتهام وسائل الإعلام الفلسطينية بأنها "صنيعة مخابراتية تعمل بأجندة خارجية" ضربة بحق تضحيات الصحفيين الفلسطينيين.







وتتساءل "دنيا الوطن" إذا كان ما ورد في بيان القيادي بالحركة صحيحاً؛ فلماذا يُدلي السيد المصري وغيره من قيادات حماس بتصريحات صحفية بشكل مستمر للمؤسسة الإعلامية، والتي كان آخرها استضافة الناطق باسم الحركة حازم قاسم عبر برنامج استيديو الوطن.





وتطالب "دنيا الوطن" حركة حماس والقيادي المصري بالاعتذار عما ورد في بيانه، وتؤكد على احتفاظها بحقها القانوني والأدبي بالرد على كل من أساء لمؤسسة عريقة، قدمت الكثير للقضية الفلسطينية.







هيئة التحرير







فيديو: تصريحات القيادي في حماس مشير المصري







تُؤكد "دنيا الوطن" على صحة التصريح الصحفي الصادر على لسان القيادي في حركة حماس مشير المصري، والذي أجراه عبر مقابلة مصورة على هامش لقاء مع الصحفيين.