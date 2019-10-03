فلسطين تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية

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رام الله - دنيا الوطن

فازت دولة فلسطين، اليوم الخميس، بعضوية لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق" في الجامعة العربية، بعد حصولها على تسعة أصوات.



وسيمثل دولة فلسطين في هذه اللجنة المستشار مجدي حردان، من وزارة العدل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وبناء على هذه العضوية، سيطلب من فلسطين تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان، خاصة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان.



وستبدأ ولاية الأعضاء المنتخبين في لجنة حقوق الإنسان اعتباراً من يوم غد الجمعة، لمدة أربع سنوات.



ومثل فلسطين في انتخابات اللجنة، المستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.