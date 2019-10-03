شؤون فلسطينية

حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في السجون الاسرائيلية وصمة عار

حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في السجون الاسرائيلية وصمة عار
صورة تعبيرية
غزة- دنيا الوطن
قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن صمت العالم الذي يدعي  الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان على التعذيب في السجون الإسرائيلية وصمة عار.

واضافت حركة المبادرة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من واجب المجتمع الدولي التحرك فورا للضغط على حكومة الاحتلال لوقف التعذيب في سجونها، ومعاقبتها على انتهاكات حقوق الانسان وخرق المعاهدات الدولية التي تتعلق بالتعامل مع الأسرى.

وشددت حركة المبادرة على ان التعذيب الذي تعرض له الأسير سامر العربيد جريمة يندى لها الجبين و يجب معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وجرهم كمجرمين حرب امام المحاكم الدولية.

وحملت حركة المبادرة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة العربيد.

ودعت حركة المبادرة الى تصعيد المقاومة الشعبية،  ومقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات على اسرائيل لردعها عن جرائمها وانتهاكاتها التي ترتكبها بحق الاسرى والشعب الفلسطيني.

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