مصرع شرطييْن فرنسييْن في هجوم بسكين على مقر شرطة بباريس ومقتل المنفذ

لقي شرطيان فرنسيان، مصرعهما اليوم الخميس، في هجوم شنه مسلح بسكين على رجال الأمن في مقر للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما قتل المنفذ برصاص الشرطة، بحسب ما أفاد موقع (سكاي نيوز).



وأغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.



وتوجه وزير الداخلية الفرنسي إلى مكان الحادث، فيما تم إغلاق محطة مترو قريبة.



رام الله - دنيا الوطن