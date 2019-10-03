وزير التربية: توفير التعليم في المناطق المستهدفة أولوية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، أن الوزارة ماضية قُدماً في توفير التعليم ودعمه في كافة المناطق النائية والمستهدفة من الاحتلال؛ باعتباره أولوية.



جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه اليوم، وفداً من مجلس بلدي أبو ديس برئاسة رئيس المجلس أحمد أبو هلال، إذ تم التباحث في عديد القضايا التي تخص دعم المسيرة التعليمية في البلدة.



وأكد عورتاني مساعي الوزارة الدائمة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم التعليم في أبو ديس عبر تدخلات مرتبطة ببرامج تربوية ونفسية واجتماعية داعمة لطلبة المدارس خاصة مدرسة جواهر لال نهرو الثانوية للبنين التي تتعرض لانتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال.



بدوره، أشار أبو هلال إلى حاجة البلدة إلى مدارس جديدة والتأكيد على التعاون المشترك مع الوزارة للمساهمة في توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها "التربية" للنهوض بالتعليم وتوفير مقومات من شأنها دعم مرتكزات التعليم وتطويره.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة المحاور والقضايا المطروحة عبر الجهات المختصة من الطرفين.