شؤون فلسطينية

وزير التربية: توفير التعليم في المناطق المستهدفة أولوية

وزير التربية: توفير التعليم في المناطق المستهدفة أولوية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، أن الوزارة ماضية قُدماً في توفير التعليم ودعمه في كافة المناطق النائية والمستهدفة من الاحتلال؛ باعتباره أولوية.

جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه اليوم، وفداً من مجلس بلدي أبو ديس برئاسة رئيس المجلس أحمد أبو هلال، إذ تم التباحث في عديد القضايا التي تخص دعم المسيرة التعليمية في البلدة.

وأكد عورتاني مساعي الوزارة الدائمة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم التعليم في أبو ديس عبر تدخلات مرتبطة ببرامج تربوية ونفسية واجتماعية داعمة لطلبة المدارس خاصة مدرسة جواهر لال نهرو الثانوية للبنين التي تتعرض لانتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال.

بدوره، أشار أبو هلال إلى حاجة البلدة إلى مدارس جديدة والتأكيد على التعاون المشترك مع الوزارة للمساهمة في توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها "التربية" للنهوض بالتعليم وتوفير مقومات من شأنها دعم مرتكزات التعليم وتطويره.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة المحاور والقضايا المطروحة عبر الجهات المختصة من الطرفين.

أخبار ذات صلة

بيان للرأي العام حول تصريحات القيادي مشير المصري

بيان للرأي العام حول تصريحات القيادي مشير المصري

الحساينة: الجهاد الإسلامي تمتلك رؤية وطنية أصيلة وهي حاضرة في كل الميادين

الحساينة: الجهاد الإسلامي تمتلك رؤية وطنية أصيلة وهي حاضرة في كل الميادين

الرئيس عباس: موعد إجراء الانتخابات تأخر كثيراً وسنحاول ذلك إلى أن ننجح

الرئيس عباس: موعد إجراء الانتخابات تأخر كثيراً وسنحاول ذلك إلى أن ننجح

حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في السجون الاسرائيلية وصمة عار

حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في السجون الاسرائيلية وصمة عار

ازدياد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات خلال أيلول

ازدياد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات خلال أيلول

&#34;التربية&#34; تختتم ورشات تعريفية بمنهاج الصف الثاني عشر المهني في غزة

"التربية" تختتم ورشات تعريفية بمنهاج الصف الثاني عشر المهني في غزة

قيادي بـ (حماس): إعادة الخضري للسجن بعد خروجه من مستشفى بمكة المكرّمة

قيادي بـ (حماس): إعادة الخضري للسجن بعد خروجه من مستشفى بمكة المكرّمة

التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية توقعان مذكرة تفاهم حول البوابة الموحدة للمساعدات

التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية توقعان مذكرة تفاهم حول البوابة الموحدة للمساعدات

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الحساينة: الجهاد الإسلامي تمتلك رؤية وطنية أصيلة وهي حاضرة في كل الميادين

الحساينة: الجهاد الإسلامي تمتلك رؤية وطنية أصيلة وهي حاضرة في كل الميادين

حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في السجون الاسرائيلية وصمة عار

حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في السجون الاسرائيلية وصمة عار

ازدياد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات خلال أيلول

ازدياد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات خلال أيلول

وزير التربية: توفير التعليم في المناطق المستهدفة أولوية

وزير التربية: توفير التعليم في المناطق المستهدفة أولوية

&#34;التربية&#34; تختتم ورشات تعريفية بمنهاج الصف الثاني عشر المهني في غزة

"التربية" تختتم ورشات تعريفية بمنهاج الصف الثاني عشر المهني في غزة

التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية توقعان مذكرة تفاهم حول البوابة الموحدة للمساعدات

التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية توقعان مذكرة تفاهم حول البوابة الموحدة للمساعدات

مجدلاني: حماية المرأة تَتَطلب منظومة فاعلة من كافة الشركاء ضمن آليات واضحة

مجدلاني: حماية المرأة تَتَطلب منظومة فاعلة من كافة الشركاء ضمن آليات واضحة

الشعبية ترفض المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية لـ (أونروا)

الشعبية ترفض المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية لـ (أونروا)

منوعات

أمل عرفة تتعرض للتنمر.. وتقرر الإعتزال

أمل عرفة تتعرض للتنمر.. وتقرر الإعتزال

أحلام تكتشف إعجاب زوجها بهذه النجمة الشهيرة.. وتتوعد: &#34;يا ويلك مني&#34;

أحلام تكتشف إعجاب زوجها بهذه النجمة الشهيرة.. وتتوعد: "يا ويلك مني"

بعد حمية غذائية قاسية.. شاهد: نحافة الفنانة دنيا سمير غانم تصدم متابعيها

بعد حمية غذائية قاسية.. شاهد: نحافة الفنانة دنيا سمير غانم تصدم متابعيها

تضامناً مع مُذيعة سعودية.. علا الفارس تهاجم &#34;MBC&#34; بشدة

تضامناً مع مُذيعة سعودية.. علا الفارس تهاجم "MBC" بشدة

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في &#34;الجيم&#34;

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في "الجيم"

لماذا يصعب وضع &#34;السم&#34; في طعام الملكة إليزابيث؟

لماذا يصعب وضع "السم" في طعام الملكة إليزابيث؟

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

عربي

العراق: حجب الانترنت ووسائل التواصل ينذر بقمع عنيف للاحتجاجات السلمية

العراق: حجب الانترنت ووسائل التواصل ينذر بقمع عنيف للاحتجاجات السلمية

دبي وأبو ظبي أذكى المدن العربية

دبي وأبو ظبي أذكى المدن العربية

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق