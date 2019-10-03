"التربية" تختتم ورشات تعريفية بمنهاج الصف الثاني عشر المهني في غزة

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غزة- دنيا الوطن

اختتمت وزارة التربية والتعليم من خلال مركز المناهج، اليوم، في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الورشات التعريفية للمنهاج الجديد للصف الثاني عشر "المهني"؛ لتعزيز الوعي لدى المعلمين حول منهجية العمل بالوحدات النمطية والكفايات التعليمية التعلمية، والتي تحاكي السياقات الحياتية ومقتضيات السوق المحلية للمهن المختلفة بمشاركة 60 معلماً لأربعة عشر تخصصاً.



وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز المناهج ثروت زيد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الورشات التعريفية للمنهاج تضمنت أصول تعليم المنهاج وفق المنهجية الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة المعلمين لمحتوى المقررات الدراسية والإرشادات الخاصة بالصف الثاني عشر المهني في المجالين النظري والعملي.



وناقش زيد احتياجات المعلمين التدريبية وفق مهارات القرن الواحد والعشرين في الاتصال والتواصل والتفاوض وأنماط التفكير بما ينسجم والنظريات التربوية مع التركيز على مفهوم المنهاج المتواتر والقادر على مواءمة المعارف والمهارات وفق المستجدات الحياتية المختلفة.



يذكر أن المناهج المهنية للصف 12 هي 31 مبحثاً كمنهاج تجريبي لهذا العام، يتم تنفيذه في 23 مدرسة مهنية و11 وحدة مهنية.



وحضر فعاليات الورشة مدير المناهج في غزة د. سمية النخالة، ومنسق التعليم المهني في غزة م. سعيد جاد الحق، وأدار الورشة نسرين دويكات، وم. ماهر يعقوب من مركز المناهج.