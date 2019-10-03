الشعبية: مُبادرة الفصائل قُدمت لأطراف عديدة والفصائل الثمانية تواصل اتصالاتها

خاص دنيا الوطن - أحمد العشياكد هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الفصائل الثمانية التي قدمت رؤية المصالحة، مازالت تواصل اتصالاتها مع كافة المستويات، لافتاً إلى أن المبادرة قدمت لأطرافها العديدة.وقال الثوابتة لـ"دنيا الوطن": "هذه المبادرة وما تحمل من نقاط يتفق عليها الكل الوطني الفلسطيني، ستكون جسرنا باتجاه الوحدة، إذا ما توافرت النوايا الصادقة والإرادة الحقيقية لدى القيادة الفلسطينية".وأضاف: "سنستمر في تحشيد كل طاقات شعبنا الفلسطيني، وكل من يؤمن بضرورة أن تتحق الوحدة الفلسطينية، من أجل الانتصار لشعبنا وقضاياه على الانقسام والاحتلال، الذي يستفيد عملياً كل يوم من امتداد الانقسام والخلاف الفلسطيني".وشدد الثوابتة على ضرورة توحيد الصفوف واستعادة الوحدة وإعادة الاعتبار للمقاومة ولمقومات الصمود.وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إلى أن الرؤية، تم تقديمها إلى حركتي فتح وحماس ولجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الرؤية محل نقاش وحوار في كافة أروقة السياسة الفلسطينية.وفيما يتعلق بالانتخابات، قال الثوابتة: "من الناحية العملية، فإن الانتخابات هي مطلب كل مكونات المجتمع الفلسطيني، ولكننا في الجبهة الشعبية نقول إنه اذا أقدمنا على أي خطوة يجب أن تكون بناء على توافقات فلسطينية، لا سيما أن الساحة الفلسطينية يعصف بها الانقسام منذ 13 عاما".وأضاف: "لكي نصل إلى نقطة التقاء أو أي موضوع يتفق عليه الجميع، علينا أن ندير حواراً فلسطينياً، يفضي إلى قواسم مشتركة وقضايا تهم مصالح الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أنه لابد أن يسبق الانتخابات، حالة من التوافق الفلسطيني عبر الحوار الوطني أولاً، وثانياً، استراتيجية فلسطينية تقوم على دعم مقومات الصمود وعلى مواجهة التحديات.