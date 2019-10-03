أول تعليق فلسطيني على "محاول اغتيال قاسم سليماني"

رام الله - دنيا الوطن

علقت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، على ما كشفه الحرس الثوري الإيراني من محاولة لاغتيال القيادي العسكري الإيراني قاسم سليماني.





وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن "محاولة اغتيال سليماني لا تخرج عن كونها مؤامرة صهيو-أميركية لخلط الأوراق".





وأضاف المدلل، وفق قناة (الميادين)، أن هناك محاولات لضرب الاستقرار، وخصوصاً أن إيران هي رأس الحربة في إسناد ودعم المقاومة".







وأضاف المدلل: "هناك محور في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً ألا مستقبل لها في منطقتنا، وسط هذه المتغيرات،







من ناحيته، قال الناطق باسم لجان المقاومة، محمد البريم (أبو مجاهد): إن اللواء سليماني، ألقيت على عاتقه مسؤوليات سجل فيها نجاحات كبرى، متابعاً: "الاحتلال وأميركا يحاولان تسجيل انتصار بعد الهزائم التي لحقت بهم، وسجلت لصالح سليماني".







وأضاف أبو مجاهد، وفق (الميادين): "اللواء سليماني هو من القلائل الذين حملوا هم فلسطين، وعلى علاقة متينة مع المقاومة الفلسطينية، وكان دائماً إلى جانب فلسطين، وتطوير قدراتها وإمكانياتها".



