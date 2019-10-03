الديمقراطية: سنُشارك في الانتخابات المُقبلة بهذه الحالة.. وننتظر رد فتح على المبادرة

أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، أن الجبهة تريد من الانتخابات أن تجمع الساحة الفلسطينية، وألا تكون عنصراً جديداً للانقسام، معلناً، أن الجبهة ستشارك في الانتخابات التوافقية والوطنية، ولن تشارك في انتخابات مسببة للانقسام.



وقال خلف لـ"دنيا الوطن": "نحن مع اجراء انتخابات من حيث المبدأ، ولكنها بحاجة إلى توافق وطني بين الكل الوطني الفلسطيني، ولتشكيل حكومة وحدة وطنية، تساهم في تسهيل إجرائها، والاتفاق على قانون الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل".

وأضاف: "الانتخابات من حيث المبدأ حق قانوني، وطبيعي للمواطن الفلسطيني، ولكن ذلك بحاجة الى إجراء توافق وطني، وبالتالي نحن نريد انتخابات توحد الحالة الفلسطينية، وتخرجنا من الأزمة، ونتفق من خلالها على برنامج سياسي واستراتيجية سياسية موحدة".









وقال خلف: "تلقينا رداً إيجابياً من حركة حماس على هذه الرؤية، وننتظر رداً من حركة فتح، ونتمنى أن يكون إيجابياً، لكي نقوم بتفعيل الجدول الزمني لهذه الرؤية، وطي صفحة الانقسام والانتقال إلى رحاب الوحدة الوطنية".





خاص دنيا الوطن - أحمد العشيوفيما يتلعق برؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية حول المصالحة، اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الرؤية التي تقدمت بها ثمانية فصائل حول المصالحة، تم تسليمها بشكل رسمي إلى كل من: حركتي فتح وحماس، وللرئيس الفلسطيني محمود عباس، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.