شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): إعادة الخضري للسجن بعد خروجه من مستشفى بمكة المكرّمة

قيادي بـ (حماس): إعادة الخضري للسجن بعد خروجه من مستشفى بمكة المكرّمة
أحد قياديي حماس محمد الخضري المعتقل لدى السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت السلطات السعودية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، المقيم في السعودية إلى السجن، بعد عدة أيام من نقله إلى المستشفى.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج، محمد نزال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عاد الأخ د. محمد الخضري، إلى سجن (ذهبان)، بعد قضائه بضعة أسابيع، في إحدى مستشفيات مكة، للعلاج من المرض العضال". 

وأضاف" "نحمد الله على سلامتك، يا أبا هاني، وأسأله تعالى أن يمنّ عليك، وعلى نجلك د.هاني، والمعتقلين كافة، بالصحة والعافية، وبالفرج القريب، وأن يلهمكم وأسرتكم وعائلاتكم، الصبر والمثابرة".

وكان نزال، أكد في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن الخضري، المعتقل في المملكة العربية السعودية، نقل إلى إحدى المستشفيات الحكومية في مكة المكرمة.

وكانت حركة حماس، طالبت قبل عدة أيام السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

وكشفت في بيان صحفي، عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي للخضري، بتاريخ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، واصفة عملية الاعتقال بالغريبة والمستهجنة.

وبيّنت أن عملية الاعتقال لم تقتصر على القيادي الخضري، بل طالت نجله الأكبر د. هاني الخضري، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

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