شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية توقعان مذكرة تفاهم حول البوابة الموحدة للمساعدات

التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية توقعان مذكرة تفاهم حول البوابة الموحدة للمساعدات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها الدكتور أحمد مجدلاني، وهيئة الأعمال الخيرية ممثلة بمفوضها إبراهيم الراشد، مذكرة تفاهم حول "البوابة الموحدة للمساعدات"، للوصول إلى أكبر تغطية ممكنة من الاسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات وتحقيق العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص وتخطيط المساعدات وتنسيقها على المستوى الوطني.

وأكد مجدلاني، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة تنطلق من مسؤوليتها واستراتيجيتها التنموية للوصول الى اكبر تغطية ممكنة من الاسر المحتاجة والفقيرة، ذلك من خلال البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها دون ازدواجية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في التوزيع المساعدات الاجتماعية.

وأضاف مجدلاني أن الوزارة تفتح أبوابها لشراكاتها المجتمعية مع مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، انطلاقاً من إيمان الحكومة بأن الحماية الاجتماعية لا تتحقق إلا بجهود الحكومة مع مختلف المكونات المجتمعية.

وأثنى مجدلاني على الدور الفاعل التي تقوم به هيئة الأعمال الخيرية، كما حثهم على أن تسود العدالة في توزيع المساعدات؛ لتعزيز صمود المواطنين في ظل الوضع المالي الصعب التي تعيشه القضية الفلسطينية. 

من جانبه، أثنى راشد، على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وانفتاحها على الشراكات المجتمعية، مؤكداً على أن الهيئة تعمل من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وبياناتها في توزيع كافة المساعدات.

وقال: "إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تفتح المزيد من مجالات التعاون والتنسيق، وتعزيز الشراكة بين الجانبين؛ للنهوض بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر الفقيرة والفئات الضعيفة والمهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني.

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