إعلام إسرائيلي: (الليكود) يُفكر بإعادة التفويض لـ"ريفلين" مساء اليوم





وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه بعد فشل المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، فإن "حزب (الليكود) يفكر بإعادة التفويض للرئيس هذا المساء".





يشار إلى أن ريفلين، كلف نتنياهو الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، فيما فشل حتى اللحظة في مفاوضاته مع حزبي (أزرق أبيض) و(إسرائيل بيتنا).

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن حزب (الليكود) يفكر بإعادة التفويض، للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الخميس.