مجدلاني: حماية المرأة تَتَطلب منظومة فاعلة من كافة الشركاء ضمن آليات واضحة





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التوجيهية لمراكز حماية النساء المعنفات اليوم، في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة داود الديك، وأعضاء اللجنة وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية التي تُعنى بالمرأة.



وشدد مجدلاني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة بناء نظام تحويل كفؤ وحديث، وإعادة النظر بنظام التحويل الوطني، استجابة لمتطلبات المصلحة العامة، ومراجعة نظام مراكز الحماية ضمن اطار القانون بعد اقراره، والتركيز على التوعية والتثقيف والإرشاد في كافة المؤسسات لمواجهة بعض الظواهر والإشكاليات التي تواجه المجتمع.









وأوصى مجدلاني بتشكيل لجنة من كافة المؤسسات العاملة في مجال المرأة لمراجعة ومعالجة آليات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتشخيص النساء المعنفات ذوات الحالات الصعبة تضم في عضويتها وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة ومراكز الحماية برئاسة وزارة المرأة.







وأوضح أن الوزارة تؤسس لبرامج حماية للجميع تضمن تقديم الخدمة بدون التدخل بالحرية الشخصية وحق تقرير المصير، وتعمل على إعادة تأهيل وحماية وبناء قدرات النساء المعنفات وتمكينهن من خلال مراكزها.وأوصى مجدلاني بتشكيل لجنة من كافة المؤسسات العاملة في مجال المرأة لمراجعة ومعالجة آليات نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وتشخيص النساء المعنفات ذوات الحالات الصعبة تضم في عضويتها وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة ومراكز الحماية برئاسة وزارة المرأة.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني على أهمية تضافر الجهود مع كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حماية المرأة، منوهاً إلى أن سياسة الوزارة تعتمد على الشراكة مع كل الأطراف، وعلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات لمواجهة كافة الإشكاليات المتعلقة بالنساء المعنفات ومعالجتها قبل حدوثها.