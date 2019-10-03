شؤون فلسطينية

الشعبية ترفض المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية لـ (أونروا)

الشعبية ترفض المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية لـ (أونروا)
صورة تعبيرية
غزة - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، مساء يوم الخميس، أنها تتابع محاولات استهداف حقوق اللاجئين، وحقهم بالعودة ومحاولات الإدارة الأمريكية، إنهاء تفويض (أونروا) وخدماتها.

وشددت الجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على أنها مع كل تيارات شعبنا، يؤكدون على تمسكهم المطلق بحق العودة المقدس دون شروط أو مقايضة أو مساومة عليه.

وقالت الجبهة: ندعو في هذا السياق لرفض محاولات المساس بالمكانة والولاية القانونية لـ (أونروا) باعتبار أن وكالة الغوث أنشئت بقرار أممي بعد نكبة عام 1948، بهدف ووظيفة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة في الأقاليم الخمسة التي يتوزع عليها اللاجئون الفلسطينيون.

وأكدت أنه بدل تطوير تفويض وكالة الغوث (أونروا) لحماية اللاجئين والدفاع عن أبناء اللاجئين في المخيمات التي تعرضت للهجرة والتهجير؛ نلحظ مساعٍ محمومة من الإدارة الأمريكية الحالية لإنهاء عمل وخدمات وتفويض وكالة غوث اللاجئين، خدمةً للمشروع الصهيوني، وبهدف تصفية حق العودة، والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194 وذلك في إطار تنفيذ أجندة (صفقة القرن).

واعتبرت الجبهة، أن استهداف وكالة غوث اللاجئين (أونروا) هو في إطار شطب حق العودة، وإنهاء كافة حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير.

كما أكدت الجبهة الشعبية، على تمسكها بكامل حقوق شعبنا وحقه بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، والقدس عاصمة أبدية لها، وضمان حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير، والعمل على تحرير الأسرى، ومواجهة محاولات استهداف أبناء المخيمات الفلسطينية ومصالحهم، وحقهم بالعيش الكريم، وحرية العمل، والتنقل، والتملك.

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