تدهور صحة الأسير غنام المضرب عن الطعام لليوم (82)

الأسير المريض أحمد غنام

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الخليل - دنيا الوطن

تدهورت صحة الأسير المريض أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا في محافظة الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (82) يوماً في سجون الاحتلال.



وقالت مصادر من عائلة غنام: إن الأسير أحمد واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (82) على التوالي رفضًا لتجديد اعتقاله الإداري.



وأوضحت المصادر، أن صحة الأسير غنام، تدهورت بشكل كبير وسط سياسة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال.



ويواصل سبعة أسرى في معتقلات الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وأقدمهم الأسير أحمد غنام.