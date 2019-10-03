العلاج بالخارج تُوضح آلية التعامل مع التحويلات الطبية لمستشفيات تُعاني نقصاً بالأدوية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف مدير دائرة العلاج بالخارج، هيثم الهدري، عن الآلية التي تتبعها الدائرة في التعامل مع التحويلات الطبية للمستشفيات التي تعاني نقصاً بالأدوية.





وقال الهدري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن أي تحويلة طبية لا يُمكن للمستشفيات بالضفة الغربية التعامل معها بسبب نقص الأدوية، يتم تحويلها لمستشفى آخر.





وأضاف الهدري: "يمكن للمريض الذي لم يتلقَ العلاج بسبب نقص الأدوية بالمستشفى التي حُوّل إليها أن يتوجه لدائرة العلاج بالخارج بمقر الوزارة، حيث سيتم إصدار تحويلة طبية جديدة لمستشفى آخر".





وأشار الهدري، إلى أن ذلك ينطبق على كافة المرضى بمختلف محافظات الوطن، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكداً سعي الوزارة لتقديم أفضل خدمة للمرضى.





يذكر، أن المستشفيات الفلسطينية، تعاني نقصاً في الأدوية، نظراً للضغوط الإسرائيلية والأمريكية المالية، الأمر الذي أدى لتوقف خدمات بعض الأقسام.