عاجل

  • لافروف: الغارات الإسرائيلية في سوريا قد تدفع لخروج الوضع عن السيطرة

شؤون فلسطينية

العلاج بالخارج تُوضح آلية التعامل مع التحويلات الطبية لمستشفيات تُعاني نقصاً بالأدوية

العلاج بالخارج تُوضح آلية التعامل مع التحويلات الطبية لمستشفيات تُعاني نقصاً بالأدوية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف مدير دائرة العلاج بالخارج، هيثم الهدري، عن الآلية التي تتبعها الدائرة في التعامل مع التحويلات الطبية للمستشفيات التي تعاني نقصاً بالأدوية.

وقال الهدري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن أي تحويلة طبية لا يُمكن للمستشفيات بالضفة الغربية التعامل معها بسبب نقص الأدوية، يتم تحويلها لمستشفى آخر.

وأضاف الهدري: "يمكن للمريض الذي لم يتلقَ العلاج بسبب نقص الأدوية بالمستشفى التي حُوّل إليها أن يتوجه لدائرة العلاج بالخارج بمقر الوزارة، حيث سيتم إصدار تحويلة طبية جديدة لمستشفى آخر".

وأشار الهدري، إلى أن ذلك ينطبق على كافة المرضى بمختلف محافظات الوطن، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكداً سعي الوزارة لتقديم أفضل خدمة للمرضى.

يذكر، أن المستشفيات الفلسطينية، تعاني نقصاً في الأدوية، نظراً للضغوط الإسرائيلية والأمريكية المالية، الأمر الذي أدى لتوقف خدمات بعض الأقسام. 

أخبار ذات صلة

غزة: مُعلم يبتكر طُرقاً إبداعية لتعليم البرمجة بدون استخدام الحاسوب

غزة: مُعلم يبتكر طُرقاً إبداعية لتعليم البرمجة بدون استخدام الحاسوب

الديمقراطية: آن الأوان للكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات

الديمقراطية: آن الأوان للكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات

تدهور صحة الأسير غنام المضرب عن الطعام لليوم (82)

تدهور صحة الأسير غنام المضرب عن الطعام لليوم (82)

الصانع: السلطات الإسرائيلية تعمل على تعزيز الجريمة بالوسط العربي وسننقل الإضراب للشارع

الصانع: السلطات الإسرائيلية تعمل على تعزيز الجريمة بالوسط العربي وسننقل الإضراب للشارع

هل سمحت إسرائيل لـ 5 آلاف عامل من غزة للعمل بمناطق الغلاف؟

هل سمحت إسرائيل لـ 5 آلاف عامل من غزة للعمل بمناطق الغلاف؟

أطباء بمستشفى الدرة يشخصون حالة طفل بمتلازمة (ستيفنس جونسون) كمرض نادر

أطباء بمستشفى الدرة يشخصون حالة طفل بمتلازمة (ستيفنس جونسون) كمرض نادر

لجان العمل الصحي تَستنكر اعتقال مديرها المالي والإداري

لجان العمل الصحي تَستنكر اعتقال مديرها المالي والإداري

أبو سيف يُكرّم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان

أبو سيف يُكرّم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

غزة: مُعلم يبتكر طُرقاً إبداعية لتعليم البرمجة بدون استخدام الحاسوب

غزة: مُعلم يبتكر طُرقاً إبداعية لتعليم البرمجة بدون استخدام الحاسوب

الديمقراطية: آن الأوان للكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات

الديمقراطية: آن الأوان للكشف عن نتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات

تدهور صحة الأسير غنام المضرب عن الطعام لليوم (82)

تدهور صحة الأسير غنام المضرب عن الطعام لليوم (82)

الصانع: السلطات الإسرائيلية تعمل على تعزيز الجريمة بالوسط العربي وسننقل الإضراب للشارع

الصانع: السلطات الإسرائيلية تعمل على تعزيز الجريمة بالوسط العربي وسننقل الإضراب للشارع

أطباء بمستشفى الدرة يشخصون حالة طفل بمتلازمة (ستيفنس جونسون) كمرض نادر

أطباء بمستشفى الدرة يشخصون حالة طفل بمتلازمة (ستيفنس جونسون) كمرض نادر

لجان العمل الصحي تَستنكر اعتقال مديرها المالي والإداري

لجان العمل الصحي تَستنكر اعتقال مديرها المالي والإداري

أبو سيف يُكرّم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان

أبو سيف يُكرّم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان

الأعلى للقضاء: نسعى لتجويد الأحكام القضائية بإثراء الجانب المعرفي والتطبيقي

الأعلى للقضاء: نسعى لتجويد الأحكام القضائية بإثراء الجانب المعرفي والتطبيقي

منوعات

أمل عرفة تتعرض للتنمر.. وتقرر الإعتزال

أمل عرفة تتعرض للتنمر.. وتقرر الإعتزال

أحلام تكتشف إعجاب زوجها بهذه النجمة الشهيرة.. وتتوعد: &#34;يا ويلك مني&#34;

أحلام تكتشف إعجاب زوجها بهذه النجمة الشهيرة.. وتتوعد: "يا ويلك مني"

بعد حمية غذائية قاسية.. شاهد: نحافة الفنانة دنيا سمير غانم تصدم متابعيها

بعد حمية غذائية قاسية.. شاهد: نحافة الفنانة دنيا سمير غانم تصدم متابعيها

تضامناً مع مُذيعة سعودية.. علا الفارس تهاجم &#34;MBC&#34; بشدة

تضامناً مع مُذيعة سعودية.. علا الفارس تهاجم "MBC" بشدة

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في &#34;الجيم&#34;

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في "الجيم"

لماذا يصعب وضع &#34;السم&#34; في طعام الملكة إليزابيث؟

لماذا يصعب وضع "السم" في طعام الملكة إليزابيث؟

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

عربي

دبي وأبو ظبي أذكى المدن العربية

دبي وأبو ظبي أذكى المدن العربية

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

صحيفة سعودية: قتل جمال خاشقجي بالقنصلية &#34;عملية مارقة&#34;

صحيفة سعودية: قتل جمال خاشقجي بالقنصلية "عملية مارقة"