هل سمحت إسرائيل لـ 5 آلاف عامل من غزة للعمل بمناطق الغلاف؟

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خاص دنيا الوطن

نفت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن يكون تم السماح من قبل السلطات الإسرائيلية، للعمال الفلسطينيين للعمل داخل مناطق غلاف غزة.



وقال مصادر في هيئة الشؤون المدنية لـ"دنيا الوطن": إن "وسائل الإعلام الإسرائيلية، قامت بترويج شائعات بخصوص هذا الموضوع، ونحن لم يصلنا أي شيء على الإطلاق، وفي حال وصول أي اتفاق بيننا مع الجانب الإسرائيلي، سنُعلن ذلك، لكن إلى الآن كل ما صدر هو شائعات إسرائيلية".



يشار إلى أن قناة (مكان) الإسرائيلية، أكدت في وقت سابق أنه سيتم إدخال عمال من غزة يعملون في مجالات البناء والزراعة والصناعة، عبر تصاريح الدخول الممنوحة لرجال أعمال، بواقع خمسة آلاف عامل فلسطيني.



وعلّق رئيس مجلس مستوطنات (أشكول) في منطقة غلاف غزة غادي يركوني، بأنه يدعم فكرة دخول عمال من القطاع إلى إسرائيل، شريطة تلبية المتطلبات الأمنية، وفق تعبيره.



يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، ألغت فعليًا آلاف تصاريح العمل لسكان قطاع غزة عندما فرضت حصاراً على القطاع في العام 2007، حيث لم تفلح أي محاولة في إدخال العمال إلى المناطق الإسرائيلية للعمل.