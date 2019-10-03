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أطباء بمستشفى الدرة يشخصون حالة طفل بمتلازمة (ستيفنس جونسون) كمرض نادر

أطباء بمستشفى الدرة يشخصون حالة طفل بمتلازمة (ستيفنس جونسون) كمرض نادر
غزة- دنيا الوطن
تمكن طاقم طبى بقسم مبيت أطفال في مستشفى الدرة للأطفال، بتشخيص مرض نادر، لطفل لم يتجاوز السبع سنوات، حيث أوضح الدكتورعصام الغرابلي، المدير الطبي بمستشفى الدرة، أن الطفل أدخل الى القسم نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة، وظهور طفح جلدي أرجواني اللون في يدي الطفل، وتقرحات منتشرة في الفم إلى جانب عدم القدرة على الأكل والشرب والتنفس بشكل طبيعي.

وأضاف وفق ما وصل "دنيا الوطن":" تم إجراء الفحوصات اللازمة للطفل وصور أشعة ومن خلال المتابعة المستمرة لحالة الطفل وتتابع الأعراض الناتجة عن المرض، تبين أن الطفل يعاني من متلازمة (ستيفنس جونسون).

واعتبر الغرابلي، أن ما حدث للطفل نتيجة اضطراب نادر خطير، قد يهدد الحياة، ويصيب الجلد والأغشية المخاطية، كما ويظهر نتيجة تفاعل الأدوية أو العدوى،حيث يبدأ بأعراض تشبه أعراض الانفلوانزا، ويتبعها احمرار مؤلم أو طفح جلدي أرجواني، وينتشر ويشكِّل بثورًا، وبعد ذلك تموت الطبقة العلوية المصابة من الجلد وتتلاشى ثم تُشفى بإذن الله".

وأكد الغرابلي، أن مرض متلازمة (ستيفنس جونسون) حالة طبية طارئة تتطلب عادةً الدخول إلى المستشفى بحيث يركز العلاج الطبي على القضاء على السبب الأساسي والسيطرة على الأعراض، وتقليل المضاعفات في أثناء إعادة نمو الجلد.

فيما يتعلق بفترة العلاج، قال الغرابلي، يستغرق عادة علاج الحالات المرضية المماثلة لحالة الطفل المصاب من أسابيع إلى شهور، بناءً على خطورة الحالة، فإذا كان سبب الإصابة بالمرض تناول الدواء، ينبغي على الفور اجتناب ذلك العقار، وغيره من العقاقير القريبة من تأثيرة.

وثمن المدير الطبي في مستشفى الدرة، جهود الأطباء بالقسم والتشخيص الدقيق للحالة، مبيناً أن إدارة المستشفى تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من آلام الأطفال المرضى وذويهم على حد سواء. 

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