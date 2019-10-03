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مرشح للرئاسة التونسية يعد المواطنين بتطبيق عدالة "عمر بن الخطاب"

مرشح للرئاسة التونسية يعد المواطنين بتطبيق عدالة "عمر بن الخطاب"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعهد مرشح الرئاسة التونسية، قيس سعيد، بأن ينشر العدل والحرية على شاكلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أعد التونسيين بالعدل والحرية وعلوية القانون على شاكلة الفاروق عمر بن الخطاب، الذي يُعتبر رجل دولة بامتياز ونموذجاً يُحتذى به في الحزم والعدل".

وأضاف: "إن انتُخِبت رئيساً لتونس، سأكون موظفا لدى الدولة أنهي عملي وأعود إلى بيتي.. سأنهي العهد مع القصور والسيارات الفارهة".




وأكدت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أمس الأربعاء: أن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة ستجرى في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وشدّدت الهيئة على التزامها بتوفير مناخ ملائم للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه تمت مراسلة مختلف الجهات القضائية، و"طلبنا منها تمكين المرشح نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية.

وتعتقل السلطات التونسية القروي، والذي يتنافس في هذه الجولة، مع الأكاديمي، قيس سعيد، وذلك بتهم تتعلق بالفساد.

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