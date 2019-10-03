أبو سيف يُكرّم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان



وقال أبو سيف في تصريح وصل "دنيا الوطن":" نحتفي اليوم بالمخرج الكبير إيليا سليمان الذي بدأ مشواره العالمي في أول مشاركة له في (الأوسكار) عام 2003عبر فيلمه "يد إلهية"،

واليوم عبر فيلمه "إن شئت كما في السماء"، يأخذنا بين سماء وسماء، يحلق بنا عبر أعمال فنية ذات مغزى شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن نأخذه إلى فلسطين، لأن الفنان يُكرّم في وطنه، للوطن رونق خاص وسحرٌ ما وأوسكار مختلف".



وأضاف :"نحتفي بتجربة فريدة سجلت مشاهدها بمستوى إنتاج عالٍ واحترافية وبمؤثرات لافتة وآداء فني متميز، إنها نتاج مسيرة شقت طريقها بصعوبة ومرت بمنعطفات تأثرت بحياتنا السياسية والاجتماعية والوطنية، إنها جزء من مسيرة السينما الفلسطينية منذ بداياتها في ثلاثينيات القرن الماضي، مروراً بفترة النكبة عام 1948 ومن ثم الثورة الفلسطينية وتكرار اللجوء وصولاً إلى يومنا هذا، وقد ارتبطت السينما بكل الأحداث التي مرت بها فلسطين.



وأكد أبو سيف خلال التكريم أهمية السينما في بث رسالة حقيقية عن فلسطين القضية وفلسطين المكان بكل ما فيه من جماليات وإشكاليات، مشيراً إلى العمل على إنشاء صندوق لدعم السينما، وتسليط الضوء على سينما الثورة في خطتنا القادمة، لما لها من علامات فارقة، وأرشيف لا بد من إعادته إلى الذاكرة وعرضه على الأجيال، لأنه جزء من حكايتنا.



يذكر، أن فعّاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" انطلقت أمس بعرض فيلم "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، بالشراكة مع وزارة الثقافة، ومؤسسة فيلم لاب فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنكرّم وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، ظهر اليوم، المخرج الفلسطيني الكبير إيليا سليمان، الذي رشحت الوزارة فيلمه "إن شئت كما في السماء" لتمثيل فلسطين رسمياً لجوائز (الأوسكار) في دورتها 92 للعام 2020 عن فئة الفيلم الأجنبي، بحضور عدد من النقاد والإعلاميين ونخبة من الأكاديميين.