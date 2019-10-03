كشف تفاصيل نقل موقف السيارات العمومية لقرى رام الله

خاص دنيا الوطن



كشفت وزارة النقل والمواصلات، الخميس، تفاصيل نقل موقف المركبات العمومية برام الله من مكانه الحالي.





وقال الناطق باسم الوزارة، موسى رحال: إنه تم التوافق بين لجنة السير المشكلة من محافظة رام الله والبيرة وشرطة البلديات ووزارة النقل والمواصلات على نقل موقف المركبات العمومي الخاص بخطوط قرى شمال وغرب رام الله إلى مكان قريب من الموقف.





وأوضح رحال، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وبالاتفاق مع السائقين ولجنة السير، تم اختيار مكان قريب من الموقف الحالي على أن يبدأ السائقون بالتواجد فيه اعتباراً من يوم السبت المقبل.





وسيتم نقل السيارات العمومية إلى ساحة العجولي قرب السفارة الكندية في مدينة رام الله، حيث أنها ساحة جاهزة وسيتم تأجيرها لهذا الغرض.







يذكر أن اعتصاماً نظمه السائقون أمس الأربعاء، ضد قرار نقلهم لساحة غير مؤهلة بالقرب من شارع الإرسال، وطالبوا بالسماح لهم بالوقوف في المجمع الجديد الذي أقيم بالقرب من مركز الشرطة القديم.