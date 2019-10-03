دولي

بسبب الاضطرابات.. إيران تغلق معبرين حدودين مع العراق

بسبب الاضطرابات.. إيران تغلق معبرين حدودين مع العراق
أحد المعابر بين العراق وإيران
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء عن قائد حرس الحدود قوله يوم الخميس، إنه تم إغلاق معبرين حدودين مع العراق، أحدهما يستخدمه زوار الأماكن المقدسة الإيرانيون، بسبب الاضطرابات هناك.

ونسبت الوكالة شبه الرسمية إلى الجنرال، قاسم رضائي قوله: إن معبري خسروي وجذابه أغلقا في وقت متأخر ليل الأبعاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وذكر مسؤول إيراني كبير للتلفزيون الرسمي، أن معبر خسروى أغلق، لكن معابر أخرى ظلت مفتوحة قبل موسم توافد الزوار الإيرانيين على المزارات الشيعية في العراق.

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