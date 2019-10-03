الحرس الثوري يُعلن إفشال مخططات "إسرائيلية وعربية" لاغتيال سليماني

اللواء قاسم سليماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه أفشل مخططات لأجهزة أمن إسرائيلية وعربية، لاغتيال اللواء قاسم سليماني.



وذكرت قناة (الميادين)، نقلاً عن مدير مخابرات حرس الثورة في إيران: أن فريق الاغتيال قام بتجهيز بين 305 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ووضعها في نفق تحت حسينية والد اللواء سليماني.



يتبع..