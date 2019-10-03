الحرس الثوري يُعلن إفشال مخططات "إسرائيلية وعربية" لاغتيال سليماني
رام الله - دنيا الوطن
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه أفشل مخططات لأجهزة أمن إسرائيلية وعربية، لاغتيال اللواء قاسم سليماني.
وذكرت قناة (الميادين)، نقلاً عن مدير مخابرات حرس الثورة في إيران: أن فريق الاغتيال قام بتجهيز بين 305 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ووضعها في نفق تحت حسينية والد اللواء سليماني.
يتبع..
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه أفشل مخططات لأجهزة أمن إسرائيلية وعربية، لاغتيال اللواء قاسم سليماني.
وذكرت قناة (الميادين)، نقلاً عن مدير مخابرات حرس الثورة في إيران: أن فريق الاغتيال قام بتجهيز بين 305 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ووضعها في نفق تحت حسينية والد اللواء سليماني.
يتبع..
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