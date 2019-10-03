ملادينوف وقيادي بالمنظمة يبحثان إجراء الانتخابات التشريعية





وذكر في تغريدة له عبر موقع التواصل (تويتر): "التقيت نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، لمتابعة المناقشات مع الرئيس محمود عباس، حول آفاق إجراء أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006".





وأعلن الرئيس عباس خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيعلن عن إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بعد عودته إلى الوطن.





وترأس الرئيس عباس اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضي، للجنة المركزية لحركة فتح، فيما سيترأس اليوم اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة في رام الله، وسيُعقد اجتماعٌ موسع يوم الأحد للقيادة الفلسطينية.





وتقول حركة حماس: إنها توافق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل متزامن.

رام الله - دنيا الوطنقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف اليوم الخميس: إنه التقى نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، زياد أبو عمرو؛ لمناقشة إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.