الاحتلال يًهدم منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر شمال الخليل





الخليل - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، حيث هدمت فجر اليوم الخميس، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.وقالت مصادر محلية من البلدة: إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً قيد الإنشاء قرب شارع القدس الخليل، في منطقة واد الشيخ، يعود للموطن علي محمد العلامي، وتبلغ مساحته 150 متراً مربعاً.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في شارع القدس الخليل، وتتعمد التضييق عليهم من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.